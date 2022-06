"Te felicito, qué bien actúas": Diana Celis habría enviado indirecta a Epa Colombia

En las últimas horas, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, se sinceró con sus seguidores y habló sobre su expareja Diana Celis ."Yo me sentía mal y triste porque siempre me echaba la culpa, donde no había una culpa. Siento que cada uno está donde quiere estar y busca su felicidad. Yo decidí buscar mi felicidad, mi tranquilidad. Sabía que me iba a costar un montón" dijo la creadora de contenido.

La empresaria de fajas mencionó que se encontraba en "una relación donde se aparentaba lo que no había. Cuando el amor se acaba, se acaba, y hay que cerrar ciclos y avanzar", afirmó e invitó a sus seguidores a buscar su felicidad.

Sin embargo, poco después de que Daneidy diera estas declaraciones, Diana Celis apareció en sus redes sociales cantando el famoso sencillo de Shakira 'Te felicito', algo que fue interpretado por algunos seguidores como una indirecta para Epa Colombia.

"Te felicito, qué bien actúas... con tu papel continúa", es una de las frases de este canción que más resaltan en la publicación de Diana Celis.