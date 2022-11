“Te invita la Bichota”: generosa propuesta de Karol G a fan que la sorprendió durante concierto

A través de las redes sociales se difundió un video en el que la cantante paisa Karol G sorprendió a una fanática con una generosa propuesta en medio de un concierto.

Tal como se observa en el clip, la intérprete de 'Tusa' caminaba por el escenario cuando se percató de la llamativa pancarta de la seguidora. Inmediatamente, la artista se detuvo para leer las palabras allí escritas.

“He estado en Coachella, Arizona, Anaheim, San Diego y Los Ángeles. Te sigo hasta donde el dinero me alcance”, podía leerse en la cartulina que sostenía la fanática.

Ante el agradable mensaje, la Bichota reaccionó de manera positiva, y fue entonces que deslumbró a la joven con una agradable noticia, pues la invitó a un show que tendrá lugar en Puerto Rico, en el 2023.

“Resulta que yo el otro año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira. Tengo un concierto, que es el concierto en el estadio de Puerto Rico y a ese no sé si vas a ir, pero a ese te invita La Bichota. Así que, ¡ey!, alguien de mi equipo para que le tome los datos, todo, que nos vamos pa PR”, concluyó Karol G.

La inesperada propuesta de Karol G a la seguidora fue aplaudida por los usuarios de las redes sociales.

“Hicimos famosa a la persona correcta”, “qué artista tan noble y de buen corazón”, “ella es de otro planeta”, fueron algunas de las reacciones.