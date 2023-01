“Te nos adelantaste en el camino”: Milena López recuerda la última vez que vio a Jota Mario Valencia

“Él estaba perfecto, estaba súper animado, enérgico, lo vi muy bien, por eso me sorprende lo que está pasando”, cuenta la presentadora.

Hace dos semanas, Milena López se reunió en Cartagena con Jota Mario Valencia.

Su excompañero de trabajo la invitó a su casa en la ciudad amurallada para contarle de un nuevo proyecto laboral.

“Me quería preguntar si quería hacer parte nuevamente de su equipo. Yo le dije que sí, que encantada”, relata Milena.

Pese a su partida, la también empresaria se siente tranquila pues hasta el último momento estuvo al tanto de Jota Mario y contó con su amistad, esa que le permitió hacer parte de 'Muy buenos días' durante seis años.

"Le debo lo que soy como profesional y como persona", explica.

Antes de esa visita, Jota Mario invitó a Milena a comer fríjoles. La reunión fue hace tres meses, ese día Jota le enseñó sus trucos culinarios; recuerda la presentadora que además de ser un excelente profesional era un gran cocinero.

“Cuando me despedí de él en la puerta de su casa no pensé que fuera a ser la última vez que lo vería”, comenta.

“Él estaba perfecto, yo no entiendo de dónde pasó todo esto, él estaba súper animado, enérgico, tenía todas las ganas de sacar proyectos adelante, lo vi muy bien, por eso me sorprende lo que está pasando. Jota, te nos adelantaste en el camino”, dice Milena en entrevista con Noticias Caracol.