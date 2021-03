¿Team Godzilla o Kong?: Alexander Skarsgård se confiesa en Noticias Caracol

King Kong apareció por primera vez en el cine en 1933. En el otro lado del mundo, 21 años después, debutó Godzilla. Dos criaturas míticas se enfrentan en una batalla épica que tiene a la raza humana de por medio y que llegará, a partir del 25 de abril, a los cines del país.

Alexander Skarsgår d, actor sueco, es el protagonista de Godzilla vs. Kong . En ese filme se le ve interpretando un personaje diferente a los ya habituales.

“Él es un personaje muy distinto a los que ya he interpretado y esa es una de las razones por las que he decidido participar en la película. No había estado en una película de acción desde Tarzán, hace 5 años”, aseguró.

Skarsgård se sumó a la discusión de las redes sociales: ¿Team Kong o team Godzilla?

“Al principio de la película era team Godzilla, pero mi personaje era más de estar con Kong y después de 6 meses llegué a amarlo, así que soy team Kong ahora. Tuve experiencia trabajando con los simios en Tarzán, eso ayudó a romper el hielo”, dijo el actor entre risas.