Temido castigo en ‘Desafío The Box’ desata lágrimas y dolorosas historias personales

Luego de que el equipo Gamma perdiera la competencia de prueba y castigo en el último programa del ‘ Desafío The Box ’, Maleja, quien por sorteo es una de las que debe asumir el castigo, manifestó que preferiría abandonar el reality.

La concursante habló de duras situaciones personales por las que asegura que no puede raparse el cabello, que es el temido castigo impuesto tras perder la prueba.

“Muchachos, me voy del Desafío, yo no me puedo cortar el cabello. Tengo una hermana que tiene cáncer y yo se lo iba a donar un día y ella me dijo que no, no lo hice por ella, no lo voy a hacer por el Desafío. Mi trabajo depende de mí apariencia física y eso incluye mi cabello”, manifestó Maleja, quien rompió en llanto.

También se refirió a que fue adicta a las drogas y que ahora está materializando sus sueños. “Tengo una responsabilidad muy grande con mi equipo, mi entrenador y mi esposo”, dijo la deportista que se especializa en acrobacia aérea.

Su equipo la rodeó, mientras una compañera suya propuso ponerse en el lugar de ella para asumir el castigo y que Maleja no abandone la competencia.

Estas fueron las reacciones del capítulo en redes sociales:

Como que será tradición de el Desafío The Box que Gamma sea el primer equipo en desaparecer. — Rob. (@ButItsRobert) March 15, 2022

