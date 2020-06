“Tendrán que quitarme mi pie izquierdo”: difícil noticia para Daniella Álvarez, exseñorita Colombia

Desde hace aproximadamente un mes, la exseñorita Colombia Daniella Álvarez fue internada en un centro médico luego de que le encontraran una masa en su estómago y fuera sometida a 4 cirugías.

Este viernes, en un emotivo y detallado video contó la difícil decisión que tuvo que tomar por complicaciones tras los procedimientos que le realizaron.

Inició agradeciéndoles a su familia, amigos y seguidores por tenerla en sus oraciones y contando que su situación empezó con una operación que “supuestamente iba a ser sencilla: retirarme una masita muy pequeña, como una moneda de $200, que tenía en mi abdomen”.

Sin embargo, todo se complicó y una isquemia afectó la circulación de sangre hacia sus pies, especialmente el izquierdo, por lo que fue sometida a una cuarta cirugía, “pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente”, situación por la cual este sábado le amputarán el píe y “tendrán que tomar también un poco de mi pierna”.

“Los médicos y en familia lo hablamos y yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan. Decidí tener esta cirugía”, contó de manera optimista.

Además, resaltó: “El milagro es que estoy viva, que puedo compartir con ustedes y puedo estar aquí contándoles mi historia”.



Finalmente, con absoluta tranquilidad y buena energía, como ella misma lo dice, prometió contar los avances de su recuperación.

"Ojalá algún día yo tenga tu fuerza, tu voluntad, tu empuje y tu fe inquebrantable", escribió su hermano Ricki Álvarez, que la ha acompañado todo el tiempo, al compartir fotos y videos de lo que han sido sus días en la clínica.

Los mensajes de sus seguidores no se han hecho esperar: “Eres una guerrera”, “Saldrás adelante” y “Toda mi admiración”, son algunas de las palabras que condensan los comentarios que ha recibido Daniela Álvarez.