"Tenemos que aceptar la realidad”: el mensaje de Carolina Cruz que deja pensando a muchos

En medio de los constantes rumores sobre su relación con Lincoln Palomeque, Carolina Cruz compartió un reflexivo mensaje sobre el sufrimiento y la aceptación de este como “una parte normal de la vida”.

Desde el nacimiento de su segundo hijo, Salvador, la presentadora ha atravesado momentos muy difíciles teniendo en cuenta los problemas de salud del pequeño. Esta situación la motivó a crear una fundación para ayudar a otras familias de niños con enfermedades.

A esto se han sumado los rumores de separación de su pareja, el actor Lincoln Palomeque. Precisamente en los últimos días se dijo que ambos harían pública su ruptura, algo que aún no ha ocurrido.

Este fue el mensaje que compartió Carolina Cruz en sus historias de Instagram y tiene especulando a muchos:

“El primer paso para sufrir bien es aceptar que el sufrimiento es una parte normal de la vida. Tenemos que aceptar la realidad, que es normal que suframos. Quisiéramos creer que el sufrimiento es una excepción a la normalidad, o sea, que no esperamos sufrir. Así que los problemas nos toman por sorpresa y no anticipamos que el sufrimiento será parte de nuestras vidas. No obstante, la realidad de esta vida es que el sufrimiento es muy común y normal. Los problemas y pruebas son parte normal y regular de nuestra vida”.

Sus seguidores se cuestionan si su mensaje iba dirigido a alguien en especial.