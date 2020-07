“Tenemos que dejar de lado la vanidad”: Daniella Álvarez y el secreto para sobreponerse tras 5 cirugías

Daniella Álvarez siempre ha sido representación de alegría, sabor, carisma y champeta. Como presentadora en el Desafío Súper Regiones 2019 se robó el corazón de los colombianos. Por eso su historia de salud, conocida a mediados de mayo, conmovió al país.

Luego llegaron las complicaciones por una isquemia, que hizo que el país unido estuviera pendiente de ella. Vino la amputación de su pie izquierdo y parte de su pierna, pero su actitud frente a la vida siempre fue positiva.

Luego de un mes y medio hospitalizada fue dada de alta y así comenzó un nuevo camino hacia la recuperación. Hoy más positiva que nunca, con una sonrisa firme y contagiosa, habla de su fortaleza para afrontar todo lo ocurrido y cómo buscará ayudar a otras personas.

Noticias Caracol: Daniella, ya está en casa y comenzó su proceso de recuperación

Daniella Álvarez: Así es. Ya empecé mi rehabilitación y estoy muy feliz y muy emocionada de pronto tener mi prótesis y estoy haciéndolo con mi mayor esfuerzo.

N.C.: Comenzaron también las terapias.

Daniella: Tengo a mi hermano y a mi novio, que son mis mejores entrenadores físicos, que me ayudan a meterle la ficha a mi rehabilitación y, por supuesto, con la ayuda de los profesionales que también me están ayudando.

N.C.: Alguien seguramente puede estar pasando por algo similar a lo suyo, ¿qué decirle?

Daniella: El mensaje que quisiera darles a ustedes es que tenemos que aferrarnos a la vida, a nuestras familias, a nuestros amigos y al amor. Dejar de lado la vanidad, dejar a un lado las cosas banales y en momentos difíciles convertirnos en personas resilientes y, sobre todo, aceptar la voluntad de Dios.

N.C.: Su valentía y fuerza siempre fueron visibles, ¿cómo hizo para afrontar esta situación?

Daniella: Indiscutiblemente (apoyada) de Dios y de la Virgen. Soy una persona absolutamente muy espiritual y, por supuesto, también al apoyo de mi familia que sin ellos no hubiera sido posible.

Después de cinco cirugías muy grandes hoy puedo decir que estoy felizmente en mi casa, en mi hogar, en la tranquilidad de estar con mi familia, siempre con mucho apoyo. No les voy a negar que todos los días es un nuevo reto para mí, estoy aprendiendo a movilizarme mejor, siempre con mucho optimismo, mucho ánimo. Cuando veo que se me va a bajar un poquito (el ánimo), utilizo mis recursos emocionales para subirme mis propios ánimos, para estar bien y muy feliz.

N.C.: ¿Cómo piensa ayudar a otras personas que estén pasando por algo similar?

Daniella: Después de lo que me ocurrió, no veo la hora de tener mi fundación, de poder ayudar a muchas personas que estén bajo mis mismas circunstancias, o alguna otra, y no tengan recursos.

N.C.: ¿Qué le dice a la gente que le envía mensajes y la ha acompañado desde el primer día?

Daniella: Todos esos mensajes han sido de muchísima fuerza, de muchísima motivación, gracias a todos ustedes por tantos mensajes de amor, de fuerza, no se imaginan cuánto me han motivado. Cuando tengo días difíciles, me pongo a leerlos, es muy difícil responderles, pero desde aquí les mando todo mi amor a ustedes que han deseado lo mejor para mí, gracias. Gracias porque estoy segura de que Dios los ha escuchado y aquí estoy viva también gracias a ustedes.

A Daniella la seguimos acompañando en su recuperación porque esperamos verla brillar, bailar y alegrar a quienes la rodean.