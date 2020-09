"Tengo 5 millones de seguidores en redes, pero me siento demasiado solo": La Liendra

La Liendra alcanzó los cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Sin embargo, la celebración se vio empañada por su soledad.

El instagramer, que se hizo reconocido en redes sociales por sus videos jocosos y contenidos virales, abrió su corazón para mostrar su lado más vulnerable.

Mauricio Gómez rompió en llanto a través de sus historias de Instagram y dejó a flor de piel sus sentimientos.

“Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre ahí, gracias por los cinco millones de seguidores, es demasiada gente, demasiado trabajo, me felicito a mí mismo, pero sigue siendo un número virtual, sigue siendo un número más, son cinco millones en redes, pero me siento demasiado solo”, confesó La Liendra entre lágrimas.

El influencer se mostró muy agradecido por tenerlo todo en términos materiales y por tener a su madre viva, pero no pudo ocultar su desazón.

“En este mundo si se te acerca alguien piensas que es por tus seguidores, te vuelves muy desconfiado, digamos que este mundo de la fama te vuelve otra persona. Me hace mucha falta mi barrio, mis amigos, mi familia”, dijo visiblemente triste.

Además, agradeció a sus fans por el respaldo:

“Dios los bendiga, en serio, gracias por estar ahí cada mañana conmigo, aunque ustedes no crean, me visto, me baño y me arreglo para ustedes, para brindarles mi contenido, así que gracias”.

La Liendra expresó que como cualquier otra persona lucha por sus sueños y por sacar a su familia adelante y destacó que, aunque actualmente es muy reconocido en redes, no dimensionó que su vida cambiaría tanto en dos años solo por hacer videos.