"Tengo tanta tusa": el trino de Yeferson Cossio que confunde a sus seguidores

El influencer paisa Yeferson Cossio volvió a llamar la atención de sus seguidores tras pronunciarse en Twitter con un inusual trino. El joven escribió que está sufriendo de 'tusa'.

"Uy, tengo tanta tusa. 😂🤦🏻‍♂️ ¿Eso al cuánto tiempo se pasa? Se siente horrible", dijo el empresario.

El trino generó confusión entre sus fanáticos. Hay quienes se preguntan si la tusa del youtuber está vinculada a su ruptura con Jenn Muriel .

Y es que Yeferson Cossio fue visto en varias oportunidades con su exnovia, incluso en redes sociales se especulaba una posible reconciliación entre ellos. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido estos rumores. Jenn solo se pronunció en su cuenta de Instagram para pedir a sus seguidores que no cuestionaran su vida privada.

“Si yo estoy o no estoy con él es algo que solo me incumbe a mí, eso no le tiene que doler a absolutamente nadie más”, dijo.

