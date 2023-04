Tensión en Desafío The Box 2023: Andrea Serna cita a los equipos para revelar una grave infracción

La tensión se apoderó del capítulo 24 del Desafío The Box 2023 , emitido este miércoles, 26 de abril. Todo obedeció principalmente a una infracción que cometió Black para renunciar al programa y que le valió un castigo a su equipo, Gamma.

La presentadora Andrea Serna convocó al Box Negro a los equipos Alpha, Gamma y Beta para lo que sería el Desafío a Muerte con Sensei, Escudero, Mackarthur y Rapelo, pero sorprendió a todos los competidores al anunciar que debía tomar un momento de la prueba para hablar de un tema muy delicado.

Se trataba nada más ni nada menos que de un video que muestra el momento exacto en el que Black, integrante de la casa Gamma, infringió una de las reglas de oro de la producción: salir del recinto sin previa autorización de los organizadores.

Esta no era la primera vez que Black se veía envuelto en situaciones incómodas. Desde el inicio de la competencia, no solo había sobresalido por sus habilidades físicas, sino su temperamento, dado que había protagonizado varios enfrentamientos con algunos compañeros e incluso había pedido a sus rivales que le mandaran el chaleco de sentencia.

Publicidad

Además, al inicio del programa tocó el agua de la piscina cuando su grupo había perdido una prueba y eso provocó que Andrea Serna enviara a Gamma directamente a Playa Baja durante todo el ciclo.

Luego del llamado de atención de Andrea Serna y las opiniones de otros participantes como Gema, la Flaca y Mackarthur, Black manifestó no haberse sentido bien durante los últimos días y que por lo tanto deseaba abandonar Tobia, Cundinamarca, lo más pronto posible y así no poner en riesgo su salud mental.

"Mi intención no era crear un castigo para todos, simplemente pregunté qué puedo hacer para que me eliminen y me dijeron que pues cruzara la puerta. Lo hice, pero no pensé afectar a todo el equipo, no era mi intención y no me interesa hacerlo", afirmó.

Publicidad

Por último, Andrea Serna les pidió a los sentenciados (Sensei, Escudero, Mackarthur y Rapelo) que se retiraran los chalecos, ya que ante la salida de Black no iba a haber eliminado, y mandó a Gamma directo a Playa Baja para permanecer allí todo el ciclo.

Saskya abandona el Desafío The Box por lesión

Otra mala noticia durante el capítulo 24 del Desafío The Box fue la salida de Saskya, también de la casa Gamma, por cuenta de una lesión que sufrió mientras competía en el Box Amarillo durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, donde su equipo fue último.

Publicidad

Tras ser valorada por el cuerpo médico de La Ciudad de las Cajas, Saskya volvió a la casa naranja y allí fue muy bien recibida por sus compañeros.

Sin embargo, luego sonó la alarma y apareció Andrea Serna para anunciar que Saskya debía empacar sus cosas y salir a raíz de la incapacidad médica que recibió y que le impide afrontar las pruebas como corresponde.

Sorprendidos por la noticia, a los participantes no les quedó de otra que despedirla y lo hicieron con mensajes de admiración.

Publicidad