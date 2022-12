Terminator Genisys y Magic Mike XXL no lograron destronar a Jurassic World

Las musculaturas de Channing Tatum y Arnold Schwarzenegger fueron insuficientes para desbancar a los dinosaurios sensación de "Jurassic World", la cinta que durante cuatro semanas ha mantenido su dominio en las taquillas, ahora con 30,9 millones de dólares, según proyecciones de los estudios difundidas el domingo.

La aclamada película animada "Inside Out" estuvo cerca de alcanzar los ingresos de "Jurassic World", con una recaudación de 30,1 millones de dólares en su tercer fin de semana en cartelera.

Publicidad

La fuerza de los éxitos de junio de "Jurassic World" e "Inside Out", y el infortunio de que el 4 de Julio de este año cayera en sábado (sin alargar el fin de semana) significó que los nuevos capítulos de "Terminator Genisys" y "Magic Mike XXL" no igualaran los ingresos de los estrenos de las entregas anteriores.

"Terminator Genisys" de Paramount, el quinto capítulo de la serie que también marcó el regresó de Schwarzenegger a su personaje más emblemático, captó 28,7 millones de dólares durante el fin de semana y 44,2 millones desde su estreno el miércoles.

Warner Bros. también intentó ampliar el fin de semana y estrenó el miércoles "Magic Mike XXL" con Tatum. Sin embargo, después de un firme inicio, la cinta de desnudistas masculinos recaudó apenas 12 millones de dólares en el fin de semana. En cinco días acumuló 27,1 millones de dólares.

Las cantidades recaudadas en sus estrenos fueron desalentadoras para las nuevas cintas, aunque con sus matices.

Publicidad

"Terminator Genisys", el intento para reactivar la saga cinematográfica creada por James Cameron hace 31 años, tuvo un costo de producción de 155 millones de dólares.

"Magic Mike XXL", la nueva entrega del éxito original de 2012 de Steven Soderbergh en la que los personajes hacen un largo viaje, costó menos de 15 millones de dólares.

Publicidad

Megan Colligan, jefa de distribución mundial de Paramount, dijo que el fin de semana simplemente no funcionó como un fin de semana con feriado.

"El fin de semana tuvo un inicio flojo debido a que la gente tuvo descanso hasta el viernes", dijo Colligan.

Publicidad

"Nuestro arranque no fue el que esperábamos. Eso se debe en parte a la gran competencia. `Jurassic' mantiene una alta demanda y fue difícil anticipar que no estaría un poco gastada para esta fecha".

A continuación una lista de las 10 películas con los mayores ingresos proyectados de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma especializada Rentrak. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes.

Publicidad

1. "Jurassic World", 30,9 millones de dólares

2. "Inside Out", 30,1 millones

3. "Terminator: Genisys", 28,7 millones

4. "Magic Mike XXL", 12 millones

Publicidad

5. "Ted 2", 11 millones

6. "Max", 7 millones

Publicidad

7. "Spy", 5,5 millones

8. "San Andreas", 3 millones

9. "Me and Earl and the Dying Girl", 1,3 millones

10. "Dope", 1,1 millones