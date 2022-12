Tesoro de EE. UU. investigará viaje de Beyoncé y Jay-Z a Cuba

Beyoncé y Jay-Z, que viajaron a Cuba la pasada semana para celebrar el aniversario de sus cinco años de matrimonio, se hospedaron con miembros de su familia en el céntrico Hotel Saratoga, de la capital cubana, y visitaron varios lugares de La Habana Vieja.

Tras conocerse el viaje, los congresistas por Florida Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen enviaron una petición a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por su sigla en inglés), encargada de controlar el cumplimiento de las sanciones comerciales y financieras con otros países.

Ambos congresistas, que representan a distritos con alta concentración de inmigrantes cubanos, solicitan información sobre "el tipo de licencia que recibieron Beyoncé y Jay-Z y con qué propósito y quién aprobó la realización de dicho viaje".

En su misiva, los legisladores señalan que la "industria turística en Cuba está totalmente controlada por el Estado, por lo que los dólares estadounidenses gastados en el turismo cubano alimentan directamente la maquinaría de opresión que brutalmente reprime al pueblo cubano".

Fuentes del Tesoro consultadas por Efe confirmaron la recepción de la carta de los legisladores y señalaron que estaban preparando una respuesta, sin ofrecer más detalles.

En 2011, EE.UU. aprobó una nueva flexibilización de las normas sobre los viajes a Cuba desde ese país para algunos grupos como estudiantes, académicos, periodistas o miembros de organizaciones religiosas con el objetivo de aumentar los contactos "entre los pueblos" y apoyar a la sociedad civil cubana.

La visita de los conocidos artistas estadounidenses ha generado polémica, especialmente en ciertos sectores del exilio cubano en EE.UU., quienes han señalado que fue utilizada con fines propagandísticos por parte del régimen cubano.

No obstante, el diario neoyorquino señala que el viaje fue de carácter "privado" y que las autoridades cubanas no conocieron su llegada hasta el último momento.

De acuerdo a The New York Times, durante su estadía de tres días Beyoncé visitó un grupo de teatro infantil y la Compañía de Danza Contemporánea de Cuba para asistir a unos ensayos informales.

Washington (EE. UU.)