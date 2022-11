Thalía habla de su nueva canción ‘Psycho B**ch’, un tema divertido y picante

Thalía , una de las presentadoras de los Grammy Latino el próximo 17 de noviembre en Las Vegas, comenzó a revelar los temas de su próximo álbum.

¿Cómo define su nuevo tema?

“Es una canción muy divertida, muy picante, controversial si quieres llamarla así, pero al mismo tiempo te libera. Es una canción que te da la libertad de ser tú mismo, de expresar tus emociones, tus sentimientos, sin importar que alguien te catalogue y te señale. Así soy yo”.

¿Cómo se traduce ese título al español?

“Una cabrona demente, una cabrona demente… ¡algo así! ¿No?, cómo seria. Por ahí, flaca, ¡por ahí va!”.

¿Qué más viene musicalmente para Thalía?

“Mil cosas, mi amor, de verdad que no he parado de hacer planes de crear música, a mí me encanta ese proceso de crear música”.