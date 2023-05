Thalía, muy emocionada de reencontrarse con Shakira en los Billboard: "Te quiero, amiga bella"

Shakira fue premiada durante la gala de las mujeres en la música latina de Billboard. Como era de esperarse, la intérprete de 'Suerte' conmovió con un gran discurso y se llevó todos los aplausos en el evento y en redes sociales. Sin embargo, otro de los momentos que se robó la atención fue el reencuentro entre la barranquillera y Thalía.



Ambas cantantes compartieron imágenes de los abrazos, sonrisas y elogios. "Con la bella y poderosa @thalia!", escribió Shakira en su cuenta de Instagram.

"¡¡Mi Shak!! Qué hermoso abrazarte de nuevo 🥰🤗 Y qué gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante. ¡Qué noche tan poderosa! Te quiero, amiga bella, nos vemos pronto", comentó Thalía en Twitter.

Mi Shak!!! 🫶🏼 Que hermoso abrazarte de nuevo 🥰🤗 Y que gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante. ¡Que noche tan poderosa! Te quiero amiga bella, nos vemos pronto ;-) @shakira @billboardlatin @billboard… pic.twitter.com/KWiZZxW38j — Thalia (@thalia) May 8, 2023

El emotivo discurso de Shakira tras recibir el Billboard

Maluma fue el encargado de entregarle el premio a Shakira como mujer del año.

"Esto es demasiado para mí. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. He sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado alguna vez, que por buscar el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno no depende de nadie para quererse", expresó la cantante.

¿Thalía llamó "dramática" a Shakira por la canción 'Monotonía'?

Estos rumores tuvieron lugar en noviembre de 2022, justo cuando se estrenó este éxito de Shakira con Ozuna.

Thalía puso fin a estas especulaciones y habló del tema durante conferencia de los Latin Grammys 2022.

“Ustedes me conocen, yo estoy aquí en esta carrera cuántos años, cuántas décadas y saben el ser humano que soy y las palabras que salen de mi boca durante toda esta carrera. Jamás usaría una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella, Shaki y yo tenemos una relación de amistad de años, es parte de nuestra familia”, afirmó la artista mexicana.

Thalía reveló además que le escribió personalmente a la colombiana para aclarar lo que se estaba diciendo en redes sociales.

“‘Baby, yo sé tú quién eres, ni te preocupes, olvídate’, me dijo… Qué bonito que puedo aclarar esto aquí, sobre todo porque pudo afectar mi amistad con ella”, comentó.