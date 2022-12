The Age of Adaline y Little Boy quieren poner fin al reinado de Furious 7

"The Age of Adaline", dirigida por Lee Toland Krieger, es un cuento de hadas acerca de una joven nacida a comienzos del siglo XX que, después de sufrir un accidente de tráfico, no envejece. Tras años de llevar una vida solitaria, conoce a un hombre por el pondrá en riesgo su inmortalidad. La cinta, protagonizada por Blake Lively, cuenta en su reparto con Michiel Huisman, Harrison Ford y Kathy Baker.

“Little Boy", dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde, narra la historia de un niño que hará todo lo posible por conseguir que su padre, con el que mantiene una relación de lo más especial, regrese vivo de combatir en la II Guerra Mundial. El filme cuenta con un elenco formado por Emily Watson, Michael Rapaport, Tom Wilkinson y Eduardo Verástegui.

También se estrenan de forma limitada "The Water Diviner" y "Just Before I Go".

La primera, ópera primera de Russell Crowe como director, es un drama épico ambientado en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, en el que un granjero australiano viaja a Estambul para descubrir qué ha pasado con sus hijos, declarados desaparecidos en combate en la sangrienta batalla de Galípoli. La cinta la protagonizan el propio Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney e Isabel Lucas.

Por su parte, la segunda, debut de Courteney Cox en la dirección, cuenta la historia de un hombre hundido que, tras sufrir el abandono de su esposa, se da cuenta de que no tiene ninguna aspiración en la vida y se plantea el suicidio, no sin antes regresar al barrio de su infancia y enfrentarse a quienes ya desde pequeño le hicieron la vida imposible.

Seann William Scott, Kate Walsh, Olivia Thirlby, Garret Dillahunt y David Arquette son los protagonistas.

