The Beatles vuelven a estar juntos en un video musical, gracias a la inteligencia artificial

El sueño de muchos seguidores de The Beatles se hizo realidad. Gracias al director Peter Jackson y la inteligencia artificial, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr vuelven a estar juntos en una canción.



'Now And Then' es el nombre de la nueva canción de la agrupación londinense y este 3 de noviembre se publicó finalmente el videoclip oficial, en el que se muestra a los cuatro músicos en diferentes momentos de su vida. Según Jackson, a los Beatles nadie los puede reemplazar, por eso cada toma es real.

En el caso de Paul y Ringo, los únicos integrantes de The Beatles que siguen con vida, enviaron imágenes genuinas de sus reuniones y ensayos musicales, así como de algunas presentaciones públicas que hicieron años atrás.

Además, Apple consiguió más de 14 horas de grabaciones olvidadas en las que quedaron registradas las sesiones de 1995 en las que los cuatro británicos trabajaban en 'Now And Then' entre otras canciones.



Las grabaciones se unieron en un trabajo único, especial y auténtico para añadirse al gran legado de los cuatro de Londres. Este es el último trabajo de los Beatles, una de las bandas más icónicas de la historia musical, tal y como los recuerdan sus fans.



La historia de 'Now And Then', la nueva canción de The Beatles

La canción nació a partir de una maqueta que se grabó en los años 70, aunque en varias ocasiones se intentó reconstruir y hasta llegó a circular de manera pirata, no fue sino hasta el año 2022 en que el sueño de Paul McCartney y Ringo Starr empezó a ver la luz gracias a los avances tecnológicos.

La voz de John Lennon se separó cuidadosamente del sonido que se había grabado hace más de 50 años y ahora suena como si, después de 43 años de su muerte, el cantante hubiera entrado nuevamente a los estudios para conmover a sus seguidores con la historia de un amor desconocido que narra la letra de esta canción.



En la grabación también aparece George Harrison, guitarrista, gracias a melodías que dejó grabadas en 1995 y que la inteligencia artificial rescató para esta nueva canción.

La historia de esta canción se remonta a 1978, año en el que Lennon grabó una maqueta con su voz y su guitarra. En la cinta, también quedaron grabadas otros dos demos completos que en 1995 The Beatles presentó como sencillos nuevos llamados Free as a Bird y Real Love.