‘The Revenant’, la película con más nominaciones a los Premios Óscar

El drama existencialista "The Revenant", del director mexicano Alejandro González Iñárritu, es el máximo favorito en la 88 edición de los Óscar con 12 nominaciones, seguida de la cinta de acción "Mad Max: Fury Road", de George Miller, con 10 candidaturas.

Según anunció hoy la Academia de Hollywood, el filme de ciencia ficción "The Martian", de Ridley Scott, obtuvo 7 nominaciones.

Publicidad

"Bridge of Spies", de Steven Spielberg, "Carol", de Todd Haynes, y "Spotlight", de Tom McCarthy, cuentan cada una con 6 nominaciones.

Por detrás quedan "The Big Short" y "Star Wars: The Force Awakens", con cinco.

El siguiente es el listado de las principales nominaciones a los Premios Óscar que se entregarán el próximo 28 de febrero.

Mejor película

Publicidad

Bridge of Spies - El puente de los espías

Brooklyn

Publicidad

Mad Max: Fury Road

Spotlight

The Big Short - La gran apuesta

The Martian - Marte

Publicidad

The Revenant - El renacido

The Room - La habitación

Publicidad

Mejor director

Adam McKay - The Big Short

Alejandro González Iñárritu, El renacido

George Miller - Mad Max: Fury Road

Publicidad

Lenny Abrahamson - La habitación

Tom McCarthy - Spotlight

Publicidad

Mejor actor

Bryan Cranston - Trumbo

Eddie Redmayne - La chica danesa

Leonardo DiCaprio - El renacido

Publicidad

Matt Damon - The Martian

Michael Fassbender - Steve Jobs

Publicidad

Mejor actriz

Alicia Vikander - The Danish Girl

Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight

Kate Winslet - Steve Jobs

Publicidad

Rachel McAdams - Spotlight

Rooney Mara - Carol

Publicidad

Mejor actor de reparto

Christian Bale - The Big Short

Mark Ruffalo - Spotlight

Mark Rylance - Puente de espías

Publicidad

Silvester Stallone - Creed

Tom Hardy - El renacido

Publicidad

Mejor actriz de reparto

Alicia Vikander - The Danish Girl

Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight

Kate Winslet - Steve Jobs

Publicidad

Rachel McAdams - Spotlight

Rooney Mara - Carol

Publicidad

Mejor guion original

Del revés

El puente de los espías

Ex machina

Publicidad

Spotlight

Mejor guion adaptado

Publicidad

Brooklyn

Carol

La gran apuesta

La habitación

Publicidad

Marte

Mejor película animada

Publicidad

Anomalisa

Boy in the world

Del revés

La oveja Shawn

Publicidad

When Marnie was there

Mejor película de habla no inglesa

Publicidad

A War - Dinamarca

El abrazo de la serpiente - Colombia

El hijo de Saúl - Hungría

Mustang - Francia

Publicidad

Theeb - Jordania

Mejor banda sonora

Publicidad

Carol

El puente de los espías

Los odiosos ocho

Sicario

Publicidad

Star Wars

Mejor edición de sonido

Publicidad

El renacido

Mad Max: Fury Road

Marte

Sicario

Publicidad

Star Wars

Mejor mezcla de sonido

Publicidad

El puente de los espías

El renacido

Mad Max: Fury Road

Marte

Publicidad

Star Wars

Mejor diseño de producción

Publicidad

El puente de los espías

El renacido

La chica danesa

Mad Max: Fury Road

Publicidad

Marte

Mejor fotografía

Publicidad

Carol

El renacido

Los odiosos ocho

Mad Max: Fury Road

Publicidad

Sicario

Mejor vestuario

Publicidad

Carol

El renacido

La Cenicienta

La chica danesa

Publicidad

Mad Max: Fury Road

Mejor documental

Publicidad

¿Qué pasó con Nina Simone?

Amy (La chica detrás del nombre)

La mirada del silencio

Tierra de Cárteles

Publicidad

Winter on fire: La lucha ucraniana por la libertad

Mejor corto documental

Publicidad

A girl in the river: the price of forgiveness

Body team 12

Chau, beyond the lines

Claude Lanzmann: spectres of the Shoah

Publicidad

Last day of freedom

Mejor cortometraje

Publicidad

Ave Maria

Day One

Everything will be okay

Shok

Publicidad

Stutterer

Mejor corto animado

Publicidad

Bear story, prologue

Cosmos

Snjay

Mejor montaje

Publicidad

El renacido

La gran apuesta

Publicidad

Mad Max: Fury Road

Spotlight

Star Wars: El despertar de la fuerza

Mejor maquillaje y peluquería

Publicidad

El abuelo que saltó por una ventana y se largó

El renacido

Publicidad

Mad Max: Fury Road

Mejor canción

Earned it - 50 sombras de Grey

Manta Ray - Racing extinction

Publicidad

Simple song #3 - La juventud

Till it happens to you - El coto de caza

Publicidad

Writin's on the wall - Spectre

Mejores efectos visuales

El renacido

Ex Machina

Publicidad

Mad Max: Fury Road

Marte

Publicidad

Star Wars: El despertar de la fuerza