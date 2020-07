The Rolling Stones, dispuestos a demandar por uso de sus canciones con fines políticos

La banda británica The Rolling Stones, cansada del uso de sus canciones con fines políticos, tomó la decisión de vetar algunos de sus éxitos y anunció que está dispuesto a instaurar demandas.

Este anuncio va directo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues, en varias ocasiones, quienes manejan su campaña han usado la música de The Rolling Stones para promocionar sus eventos, por ejemplo, temas como ‘You don’t always get what you want’.

A pesar de que The Rolling Stones, en 2016, le había pedido que no lo hiciera, el equipo de Trump hizo caso omiso a la solicitud. Por eso, la icónica banda de rock británica hace nuevamente el anuncio público de la "no" autorización de sus canciones con propósitos políticos.