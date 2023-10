The Rolling Stones presentaron su esperado álbum Hackney Diamonds, el primero tras 18 años

Finalmente el nuevo disco de The Rolling Stones está disponible en todas las plataformas de reproducción. Hackney Diamonds, nombre del álbum, llegó para emocionar a todos los fanáticos del rock y de la banda londinense que llevaba 18 años sin presentar música.



Este es un trabajo inédito en el que trabajaron los integrantes originales de la agrupación, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, además de ser el primero en el que no cuentan con el baterista Charlie Watts, quien murió en el año 2021 y a quienes sus colegas buscaron rendirle un homenaje en este disco.

Hackney Diamonds es el primer álbum estudio que la banda presenta desde el año 2005, en el que presentaron el famoso disco A Bigger Bang. El trabajo contiene 12 canciones que los integrantes de The Rolling Stones grabaron en diferentes lugares del mundo, pues trabajaron en estudios de Los Ángeles, Londres, Bahamas y Nueva York para la producción de este lanzamiento.

A lo largo de los 12 temas que componen el nuevo álbum de la icónica banda de rock que nació en el Reino Unido en la década de los 60, los integrantes de The Rolling Stones le rindieron homenaje a su amigo Charlie Watts en dos canciones llamadas Mess It Up y Live By The Sword.



Por otro lado, en este disco los artistas contaron con la colaboración de importantes músicos internacionales. En la canción Live By The Sword cuentan con el bajo del ex bajista de los Stones Bill Wyman, mientras que en el tema Sweet Sounds Of Heaven tienen la voz de Lady Gaga y el piano de Stevie Wonder. Además, Paul McCartney y Elton John colocaron su bajo y su piano en las canciones Bite My Head Off y Live By The Sword, respectivamente.

Semanas atrás, en medio del pre-lanzamiento del disco, los Rolling Stones anticiparon que Hackney Diamonds tiene apenas 12 de las 23 canciones nuevas que hicieron en los últimos años, lo que significa que más adelante la agrupación seguirá presentando nueva música.

Este es el listado de canciones del nuevo álbum de los Rolling Stones: