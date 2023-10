The Weeknd en Colombia: estos serán los clásicos que el artista cantará en El Campín

Una tarima que atravesará todo el campo en el estadio El Campín, una luna, una robot gigante y un show de luces van a complementar la presentación de Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, en Bogotá este 4 de octubre. El cantante canadiense llega por primera vez a Colombia y lo hace con su gira 'After Hours Til Dawn'. El concierto está agotado en la mayoría de las localidades.

El paso de The Weeknd en Colombia promete un show de tres horas en el que integrará tecnología Web3 y cantará un total de 37 canciones. El artista hará un recorrido musical por sus cinco álbumes de estudio en los que se incluyen los principales éxitos de cada uno.

Estos son cinco clásicos de The Weeknd que podrá escuchar en Colombia:

La Fama

Para abrir su gira de conciertos en Latinoamérica, The Weeknd eligió esta canción original de la española Rosalía, con quien colaboró en 2021. El sencillo, que fusiona el pop, R&B y toques flamenco, habla sobre la búsqueda de la fama y sus desafíos, con letras emotivas y melodías pegajosas. La canción ha sido elogiada tanto por fans como por críticos, demostrando la versatilidad de ambos artistas.

Can’t feel my face

Fue lanzada en 2015 y en ese momento se convirtió en un himno de la música pop. Tiene un ritmo contagioso que, sumado a la distintiva voz de The Weeknd, logra acumular más de 1.500 millones de reproducciones en Spotify.

Earned It

Esta canción se hizo conocida porque fue uno de los principales sencillos de la banda sonora de la película 'Cincuenta sombras de Grey'. La canción es suave, tipo balada pop, pero integra melodías propias de R&B.

Feel it coming

Una icónica colaboración entre The Weeknd y Daft Punk. Según la banda francesa de electronica, a The Weekend le tomó solo una hora escribir la letra de esta canción y lo hizo justo después de la melodía, la cual fue desarrollada por Daft Punk.

Se rumora que esta canción está inspirada en Selena Gomez, con quien The Weeknd salió por un tiempo después de que ella terminara su relación con Justin Bieber. Por esa razón, la canción habla de darle un tiempo a la otra persona para recuperarse emocionalmente y empezar una relación nueva.

Blinding lights

La letra de esta canción habla sobre extrañar a alguien querido, sin embargo, The Weekend es enérgico, para bailar y cantar.

Die for you

En una mezcla de R&B y soul, The Weeknd canta sobre el amor incondicional y la devoción a una persona amada. La canción hace parte de su álbum Starboy, lanzado en 2016.

The Weeknd en Colombia

Las puertas del estadio El Campín se abrirán a las 4:30 p.m. para todos los asistentes al concierto de The Weeknd en Colombia. Desde las 6:45 p. m. y hasta las 8:15 p. m. se presentarán dos teloneros: Mike Dean y Kaytranada. A las 9:00 p. m., The Weekend hará su debut en Colombia.

El montaje del espectáculo empezó desde los últimos días de septiembre, pues implica un esfuerzo logístico importante. El escenario serán dos tarimas y 80 metros de pasarela, una pantalla gigante de seis metros de alto por 52 metros de ancho y un sistema de iluminación con un total de 680 luces entre la pasarela y el escenario.



En cuanto a recomendaciones logísticas, Ocesa, la promotora que trae a The Weeknd a Colombia, señala que al estadio se podrán ingresar bolsos pequeños y riñoneras, impermeables y baterías recargables para el celular.

En cuanto a las restricciones, no se permitirá ingresar paraguas, cámaras profesionales, selfie-sticks, alimentos o bebidas, objetos cortopunzantes y sustancias psicoactivas. Así mismo, se prohibió acampar afuera el estadio.