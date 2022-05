¿Tiene pacto con el Diablo? Yeferson Cossio respondió a cuestionamientos sobre sus tatuajes

Yeferson Cossio es un de los influenciadores más famosos del país. Además de sus videos y sus obras sociales, el creador de contenido se caracteriza por los tatuajes que tiene.

Puede leer: Jessica Cediel publica impactantes imágenes de cuando le retiraron los biopolímeros

Un internauta le hizo una inusual pregunta a Yeferson Cossio. "¿Tienes un pacto con el diablo? O, ¿a qué se deben los tatuajes que tienes en la palma de la mano?", dijo el usuario.

Publicidad

El empresario respondió que "soy ateo. Me queda difícil hacer pacto con seres que ni pienso que existen". El comentario de Yeferson Cossio recibió varias reacciones en las redes sociales.

"Antes me gustaba, ahora es muy egocéntrico", "Buena respuesta, no entiendo por qué las personas juzgan el gusto o creencia de los demás", "Qué se puede esperar de una persona que niega y no reconoce a su creador" y "Esos tatuajes significan que tiene plata para hacérselos 😂", fueron algunas opiniones.

Otras noticias: