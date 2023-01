¿Tienen buena relación? El piropo de Shannon de Lima a Daniela Ospina

Una mujer quiso hacer sentir inferior a la modelo venezolana, pero ella le hizo el quite resaltando la belleza de la colombiana.

Sucedió cuando la venezolana compartió una fotografía recordando su participación en una edición pasada de Colombiamoda, momento en el que desfiló trajes de baño.

Una seguidora de Shannon de Lima intentó molestarla comparándola con la exesposa de su actual pareja, el futbolista James Rodríguez.

En la imagen, la mujer le escribió:

“Linda Daniela Ospina”.

La modelo no se dejó provocar y en su lugar resaltó la belleza de la colombiana.

Shannon respondió: “preciosa, sí”, en compañía de un emoji de corazón.

El comentario ha generado todo tipo de reacciones, pues hay quienes aseguran que el piropo es muestra de que entre ambas modelos no hay ningún tipo de enemistad, mientras que otros lo toman como un acto de madurez.

Esta no es la primera vez que Shannon es atacada por su relación con James. En varias oportunidades la han acusado de entorpecer la relación con Daniela, algo que ella misma ha desmentido, pues comenzó a salir con el colombiano cuando estaba separado.

Shannon de Lima sorprendió con respuesta a quien la acusó de dañar el matrimonio de James Rodríguez Mientras tanto, Daniela disfruta de su viaje en Estados Unidos junto a su novio, Harold Jiménez.

Con divertida pose, Daniela Ospina comparte foto junto a Harold Jiménez