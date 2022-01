Tierno gesto de J Balvin con niño que recibió críticas por usar tenis ‘pirata’ de su marca

J Balvin tuvo un emotivo gesto hacia un niño que presumió en TikTok que su mamá le regaló unas zapatillas Air Jordan, de la línea que lanzó el cantante colombiano. Sin embargo, los tenis no eran originales.

Por tal razón, el pequeño recibió críticas de algunos internautas. Esto no le importó y respondió de una manera contundente.

"No me importa que mis tenis sean piratas. A mí me gustan mucho, porque fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar", dijo el menor, cuyo usuario en la red social es xxxbrunocion.

El artista se emocionó ante la respuesta del niño, lo felicitó y decidió regalarle unas zapatillas, esta vez originales.

"Más personas como tú. Gracias por ser tan agradecido con tu familia. Ya te llegan”, respondió J Balvin.

