Tiger Woods sufre de insomnio por rompimiento de noviazgo con Lindsey Vonn

Fuera de ritmo porque ha jugado un torneo en tres meses, fatigado a causa de su vida personal.

Tiger Woods admitió que eso se debe, en parte, a su rompimiento con Lindsey Vonn. Woods y la campeona olímpica de esquí anunciaron el domingo, de forma conjunta, su rompimiento luego de más de dos años de relación debido a sus cargadas agendas.

"Obviamente, me afecta", dijo Woods tras nueve hoyos de práctica en el campo TPC Sawgrass. "Es complicado. No hay duda. No mentiré al respecto. Y además de eso, esta época del año es muy, muy difícil para mí".