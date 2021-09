Tilda Swinton, protagonista de la película ‘Memoria’: "Me siento muy cómoda en Colombia"

La actriz británica Tilda Swinton, protagonista de ‘Memoria' , la película que representará a Colombia en su aspiración a los Premios Oscar 2022, está en el país para el estreno de la cinta este jueves.

Tilda Swinton ha trabajado en más de 70 películas y ganó un Oscar en 2008, por eso, aplaude que 'Memoria' inicie su camino a los Premios de la Academia 2022.

“El hecho de que haya sido reconocida y que haya sido acogida por Colombia y que sea motivo de orgullo para el país es increíblemente conmovedor para nosotros. Significa mucho. Lo último que queríamos era venir acá y que todo se sintiera sintético, superficial o sin sentido. Nos llena de felicidad haber hecho esta película que es completamente de Colombia", manifestó Tilda Swinton.

Swinton interpreta a Jessica, una inglesa que visita el país y quien trata de darle sentido al sonido de un estallido que la persigue. La película es una coproducción colombo-tailandesa, grabada en Bogotá y el Eje cafetero.

“Me siento muy impresionada del sentido de familiaridad que tengo con Colombia. He estado aquí poco tiempo, pero las relaciones que he creado, las personas y lo que he aprendido de la cultura. Me siento muy cómoda en los lugares. Me recuerda a Escocia en muchas maneras”, agregó Tilda.

'Memoria' se estrena este jueves en los cines nacionales.