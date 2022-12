Tildan de "machista" a La Liendra por comentarios sobre vestuario de las mujeres en Qatar

La Liendra le contó a sus seguidores que viajó a Qatar para cumplir su sueño de ver jugar a Cristiano Ronaldo en el Mundial. Sin embargo, recientemente el joven dio de qué hablar luego de que apareció lanzando varios comentarios "machistas" sobre el vestuario que utilizan las mujeres de dicho país.



En sus historias de Instagram, el influenciador quindiano se mostró preguntando por una burka, prenda que usan las mujeres para cubrir su cuerpo y rostro, y las declaraciones que hizo el joven desagradaron a más de uno en redes sociales.

"No tiene unas que tapen todo el rostro, esa está muy descubierta, esa es la que tapa todo el rostro, claro para que vea. Yo quiero salir con mi novia así, que no me la pueda mirar nadie", expresó La Liendra .

Además, el influenciador señaló a una de las mujeres que pasaban por el lugar: "No y eso que esa está muy descubierta, porque le estoy viendo los dedos de los pies. No, señora, mostrona".

Las reacciones de internautas no se hicieron esperar. "La falta de educación es muy evidente", "Siempre ha sido un irrespetuoso, no me extraña, la verdad" y "¿Qué esperan de él? No entiendo" fueron algunos comentarios.



Incluso, el influenciador Nicolás Arrieta dio su opinión: "Lo que para él es un chiste, diciendo que su novia debería estar tapada de pies a cabeza con una burka para que nadie se la mire, para las mujeres en Irán esto es un método de represión contra el cual pelean. Obviando lo anterior, habría que preguntarle por qué no se lo pone él. ¡Que La Liendra se tape la cara y la boca de una vez! ¡Que deje de hablar tantas guev@#$%! ¡Gracias!".