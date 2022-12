Tim Roth, protagonista de ‘Lie to me’, confesó que fue violado por su abuelo

En una reciente entrevista para el diario The Guardian , el británico Tim Roth, protagonista de la serie ‘Lie to me’, confesó que tanto él como su padre fueron violados cuando eran apenas unos niños.

Años atrás, el actor ya había contado que había sido víctimas de abusos sexuales. Sin embargo, en esa ocasión no reveló quién era el responsable. Esta vez, el nominado al Oscar se libró de prejuicios y señaló a su abuelo como el culpable su dura infancia.

Relató que su propio padre, el periodista Ernie Smith, también sufrió por lo mismo. "Era un niño maltratado. Tuvo una infancia terrible", aseveró la estrella al tabloide.

"Él fue abusado, y yo fui abusado. Pero no fui abusado por él, fui abusado por quien lo atacó a él…fue su padre. Fue un maldito violador. Pero nadie sabía qué hacer", puntualizó.