¿Tiradera de Anuel AA contra Feid? Publicación del artista enciende las redes sociales

El reguetonero Anuel AA se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de compartir una publicación que hace referencia al artista colombiano Feid. A través de su Instagram, el puertorriqueño reposteó un mensaje que supuestamente él había escrito para el cantante antioqueño y que difundió inicialmente una cuenta de fanáticos.



“Y que Feid no crea que me olvidé de él. Ya me enteré que el bigote ese es falso”, puede leerse en la publicación.

Este comentario no pasó desapercibido por los internautas: “Si Anuel tiene novia y dice estar feliz, yo creo que el motivo por el que no deja en paz a Feid es porque está enamorado de él y no de Karol G”, “Cuando no se tiene inspiración para componer se hace cualquier cosa” y “Que no se le olvide que la peluca que tiene es falsa” fueron algunas de las reacciones.

La disputa entre el exnovio de Karol G y el colombiano no es nueva, pues, en meses anteriores, el artista boricua fue tendencia por publicar una fotografía con un cartel en donde se insultaba al paisa.

Además de la imagen, Anuel agregó un video en donde aparecía Bowser, personaje de Mario Bros, tocando un piano mientras cantaba la palabra “mamabicho”.

Las indirectas del cantante también tuvieron como protagonista a Karol G, a quien el artista le habría dedicado unas palabras en septiembre de este año, durante una serie de conciertos en Estados Unidos.

“Bebé, el día que ese hombre te falle, yo te voy a dedicar esta canción”, dijo Anuel antes de interpretar el tema Ella quiere beber.

