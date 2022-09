“Todo estará muy bien”: el mensaje de Epa Colombia a Aída Victoria Merlano tras condena

Aída Victoria Merlano fue condenada este martes por ser cómplice de la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano. El hecho ocurrió el 1 de octubre de 2019 en un consultorio odontológico de Bogotá.

Luego de conocerse el fallo, amigos y seguidores de la influenciadora le enviaron mensajes de apoyo y respaldo, pues en un video compartido en sus redes sociales dice que su condena podría ser “de 17 años sin acceso a casa por cárcel” .

Una de las primeras en reaccionar fue Epa Colombia, quien compartió una imagen de la conversación por videollamada que sostuvo con Aída Victoria. La influencer no pudo contener las lágrimas tras conocer la noticia.

“Dios prueba a sus guerreros en los peores momentos, estoy segura que Dios hace milagros y todo estará muy bien, amiga. Fuerza Aída”, escribió la empresaria de keratinas.

Otro de los personajes que envió un mensaje a Aída Victoria fue Yina Calderón. Su opinión frente al fallo fue tajante.

“La justicia de este país es canalla. Hay violadores en la calle, gente que asesina, y la justicia, por tratados que tenemos o por no tener pruebas, hacen como si no pasara nada. Es totalmente injusto lo que está pasando, sea verdad o no que ella sabía, pues yo, Yina Calderón, no tengo por qué dar un testimonio en contra de mi mamá y la misma ley lo dice”, sostuvo la generadora de contenidos.

El cantante Naldy, novio de Aída Víctoria, también se sumó a la ola de mensajes en redes sociales y escribió:

"¿17 años de cárcel para una mujer trabajadora? ¿Qué es esto, Colombia? Hoy no es un buen día, hoy hay injusticia en mi país con una niña trabajadora, honrada, una mujer de palabra; es injusto y cruel. Hoy me duele la injusticia que hacen con Aída. Acá seguiré apoyándote hasta las últimas consecuencias”.