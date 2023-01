Todo lo que Natalia Barulich, la novia de Maluma, quiere para Navidad

La modelo y cantante publicó en su cuenta de Instragram un emotivo mensaje sobre sus deseos junto al reguetonero colombiano.

El escrito que traduce “todo lo que quiero en Navidad (All I want for Christmas)” fue acompañado por una fotografía en la que ella es abrazada por Juan Luis Londoño, como se llama realmente el ‘Pretty Boy’, y donde ambos aparecen junto a una de sus mascotas.

La publicación alcanza en menos de tres horas más de 2.500 comentarios y más de 2.000 me gusta en su cuenta de Instagram.



La relación de estos dos jóvenes artistas comenzó a gestarse tras la grabación del video de la canción ‘Felices los 4’, uno de los hits de Maluma.

Natalia es una modelo de ascendencia croata cubana. Tiene 25 años de edad.