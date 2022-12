“Todo lo que tengo en esta vida se lo debo a Colombia”: reaparece Pacheco

En un diálogo íntimo y muy humano con Jorge Alfredo Vargas , Fernando González Pacheco reveló este martes detalles de su estadía en el hospital y entregó un mensaje de agradecimiento a Colombia.

"Todo lo que tengo en esta vida se lo debo a la gente de este país", dijo el recordado y querido presentador, en la primera entrevista concedida a un medio de comunicación después de ser hospitalizado el pasado jueves.

Admitió que ha pasado un mal momento, pero aseguró que afortunadamente está "repuesto".

"Me voy a pasar unos días en la casa descansando, acabándome de reponer. La clínica me va mantener un sostenimiento (médico), de modo que no me preocupo", afirmó con voz muy clara.

"Estoy muy bien informado y me consternó lo del gringo", agregó Pacheco, al comentar el asesinato de un agente de la DEA en Bogotá.

El presentador, que habló durante la entrevista con Carlos 'el Gordo' Benjumea y con Héctor Ulloa 'el Chinche' , se refirió a Santa Fe, su equipo del alma.

"Santa Fe tuvo la gentileza, me envió una bandera. Espero que me envíen otra con la octava estrella ", sostuvo.

< >