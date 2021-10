Tokischa rompe el silencio frente a su polémica canción 'Perra' junto a J Balvin

J Balvin ha sido tema de conversación en las redes sociales tras lanzar la canción ‘Perra’ junto a Tokischa. La polémica fue tan grande que decidió eliminar el videoclip de la plataforma YouTube.

Recientemente, la rapera dominicana rompió el silencio y aseguró que el artista colombiano simplemente le brindó su apoyo al colaborar con este sencillo.

“No entiendo los ataques hacia él [J Balvin]. Él respetó mi arte, colaboró conmigo, vino desde afuera, a mi país, a grabar este video conmigo, a apoyarme. Él me apoyó como mujer, se metió en mi mundo y compartió conmigo. Es obvio que él apoya a una mujer, entonces no comprendo por qué le dicen machista”, relató Tokischa en una entrevista con una emisora.

Cabe destacar que no es la primera vez que una canción de la rapera genera controversia. Sus letras por lo general han sido calificadas como “deliberadas”, no obstante, ella defiende su visión y creatividad.

"Siempre he sido así. Superexplícita con lo que digo, abierta y erótica. No es mi primera canción que recibe esta respuesta. Yo solo soy honesta y expreso situaciones que existen (...). Una mujer ‘perra’ es una mujer libre, empoderada, una mujer a la que no le importa. Me sentí muy a gusto. Es algo creativo. Además, el perro es el mejor amigo del hombre”, explicó la artista de 25 años.

Tokischa, quien lleva años trabajando en la industria musical, siempre se ha caracterizado por romper con los estereotipos sociales. Además de su canción con J Balvin también hizo una colaboración con Rosalía en la canción ‘Linda’.