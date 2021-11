Todo un honor: Tom Cruise tiene barista personal y es colombiano

El café colombiano es catalogado por muchos como el mejor café del mundo, y aunque hay una gran discusión sobre este tema parece que Tom Cruise está de acuerdo, pues el famoso actor de Hollywood tiene un barista personal que lleva a todas partes del mundo para que le prepare una exclusiva receta.

Juan Manuel Certain es el caleño encargado de producir, tostar y preparar un exclusiva fórmula para que Tom Cruise inicié con energía cada rodaje, pues él ha viajado por el mundo acompañando al actor durante la filmación de sus películas.

Pero, ¿qué tal es ser el barista personal de una figura como Tom Cruise?

“Con él he viajado a los 5 continentes, más de 40 países”, reveló Certain, quien tiene una silla asegurada en cada película que filme el actor, eso lo ha llevado a conocer y preparar café exclusivo para presidentes de todo el mundo.

Y es que antes de cada peligrosa hazaña, al héroe de ‘ Misión imposible ’ no le puede faltar su café con toque colombiano.

El café que toma Tom Cruise es especialmente preparado para él. “Toma expreso, es lo que le gusta y es un café 75% colombiano. Él ama Colombia”, contó el barista. Además, reveló que el toque colombiano es originario del Cauca y con dos grados de tostión diferente.

Certain, además, aseguró que Colombia produce uno de los mejores cafés del mundo, pero que no lo consume ya que los caficultores deciden exportar por lo que “crecemos tomando café que no es de buena calidad".

El talento de este barista no se limita a Tom Cruise, también ha llegado a Supermán y Aquamán, un café que han calificado como de ficción.