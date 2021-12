Tom Holland habló de la “brutal” escena que hizo con Doctor Octupus en Spider-Man: No Way Home

En Spider-Man: No Way Home , Peter Parker, encarnado por el actor Tom Holland, busca volver a ocultar su identidad como el Hombre Araña y, para no morir en el intento, deberá vencer a 5 temibles villanos.

"Mi villano favorito es Doctor Octopus, interpretado por Alfred Molina. Es una de las personas más agradables que he conocido. Disfruté mucho trabajar con él”, asegura Tom Holland.

Y con él, el actor británico tuvo las escenas más retadoras en Spider-Man: No Way Home.

“Hay una escena en la que él me tiene al revés y, en la pausa, intentamos hacerla pegando mi pelo hacía arriba para grabarla al derecho y que después la voltearan, pero no funcionó. Entonces, tuve que estar al revés todo el día. Fue brutal”, cuenta el artista.

Durante la presentación del tráiler, Tom Holland dijo que "un gran poder viene con una gran responsabilidad”, una de las frases más importantes de la película y en la que el actor cree “absolutamente”.

"De hecho, tengo un tatuaje que atraviesa mi pecho… es broma. Spider-Man cambió mi vida para siempre. Considero que me dio cierto poder y debo usar ese poder para hacer el bien y ayudar a la gente. Mi familia y yo nos esforzamos mucho para que así sea y trabajamos con diferentes obras benéficas", afirma.

Y agrega: "He podido viajar por el mundo, hacer cosas increíbles, conocer gente increíble, todos mis amigos me han acompañado en este loco viaje".

A tan solo horas del estreno de Spider-Man: No Way Home, los fanáticos ya empiezan a especular sobre la trama.

"Me encanta cuando están errados y salen con las teorías más salvajes, que están muy alejadas de la realidad", señala Tom Holland.

El estreno de Spider-Man: No Way Home es muy prometedor, pues en su primer día de preventa ya se han vendido 300.000 entradas.