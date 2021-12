Tom Holland y Zendaya, protagonistas de Spider-Man, hablaron de su noviazgo: “Ha sido maravilloso”

Zendaya y Tom Holland llamaron la atención durante la premier de Spider-Man: No Way Home (El hombre araña: sin camino a casa) en Londres. Hace apenas una semana, confirmaron su romance y ahora hablaron de lo que significa conocer el amor en el trabajo.

"Trabajar con Zendaya ha sido maravilloso, trabajar con Jacob (Batalon) ha sido fantástico, Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr, Chris Evans, la lista sigue y sigue y sigue. Zendaya y Jacob especialmente son mi familia y los amo a pedacitos y tengo mucha suerte de haber trabajado con ambos", dijo Tom.

Su amor va más allá de las pantallas de cine y, aunque no se sabe desde cuándo son pareja, lo que sí es claro es que han trabajado juntos desde 2017, cuando se estrenó Spider-Man: Homecoming (El hombre araña: regreso a casa).

“Conocí a Tom Holland , así que estaré increíblemente agradecida con Spider-Man por eso. Obviamente es muy talentoso y una persona encantadora y no podía imaginarme a nadie siendo nuestro Spider-Man porque se lo merece… Así que poder compartir esto y crecer juntos ha sido un honor", afirmó Zendaya.

Tom Holland también confirmó que interpretara a la estrella del cine Fred Astaire en su nueva película.

"El guion llegó hace una semana. No lo he leído todavía, no me lo han dado. Sé que Amy Pascal tiene el guion, me contactó por Facetime antes”, señaló el actor británico.

Este amor de película lo veremos desde este 17 de diciembre en Spider-Man: No Way Home.