“Tomo, tomo y tomo y no se me dio por tomar hoy y mira”: Ana del Castillo tras accidente

Aunque la artista reconoció que ha cometido errores, afirmó que esta vez el percance se debió a la falta de señalización en la carretera.

“Mira cómo es la vida, tomo, tomo y tomo y hoy no se me dio por tomar y mira”, dijo Ana del Castillo tras ser dada de alta por el accidente de tránsito que sufrió en una vía de Palmar de Varela, en Atlántico.

Según ella, el hecho se debió a que “algunas carreteras no tienen señalización y esta fue una de esas”.

La artista vallenata sostuvo que “iba durmiendo, cuando me desperté fue en el acto, rodando”.

Ana del Castillo, que se ha visto envuelta en escándalos, aceptó “que tengo irresponsabilidades, pero esta vez iba cumpliendo con shows y salía de uno, iba para otro y nadie está exento de un accidente”.

Y es que han sido varios los exponentes del vallenato los que han perdido la vida en siniestros viales: Patricia Teherán, Kaleth Morales y Martin Elías, entre otros.

El accidente, al parecer, se debió al exceso de velocidad.

Felix ‘el Gato’, representante artístico, señaló que “hay muchos factores” que inciden en este tipo de hechos para los artistas.

Está “la distancia en la presentación, uno cuadra una hora de una presentación, diez, once de la noche, dos de la mañana, y corriendo tiene que salir a otra presentación en otro municipio, entonces se encuentra el factor del exceso de velocidad, falta de iluminación en las vías”.

Asimismo, dijo que los "conductores no conocen las vías completamente, no saben dónde hay un hueco, donde hay una glorieta".

Ana del Castillo permanecerá tres días incapacitada por orden de los especialistas.

En cuanto a los demás integrantes de la agrupación musical, algunos deberán ser sometidos a procedimientos quirúrgicos por las lesiones sufridas, pero se encuentran estables y fuera de peligro.