‘Toy Story 4’ fue un éxito en taquilla de EE. UU. y acabó mala racha de otras secuelas en cartelera

La cinta animada obtuvo 118 millones de dólares en su estreno en los cines, un dato inferior a la cifra de 140 millones que anticipaban los especialistas.

Consiguió 120 millones de dólares en el resto del mundo, informó Box Office Mojo.

Esta nueva entrega de la saga juguetera de animación terminó con la mala racha reciente de las secuelas en los cines estadounidenses, que en las últimas semanas acumularon notables tropiezos con filmes como ‘Dark Phoenix’ (de la saga ‘X-Men’), ‘Men in Black International’ o ‘Godzilla: King of the Monsters’.

Woody, Buzz Lightyear y el resto de sus entrañables compañeros vuelven a la acción en ‘Toy Story 4’, película que dirige el debutante Josh Cooley y que, en su versión original, incluye las voces de Tom Hanks, Tim Allen, Christina Hendricks, Tony Hale, Annie Potts, Jordan Peele y Keanu Reeves.

Otro juguete, aunque mucho más terrorífico que los de ‘Toy Story 4’, se quedó con el segundo puesto de la taquilla, ya que ‘Child's Play’, nueva versión del clásico de terror de 1988, se anotó 14 millones de dólares en su desembarco en la gran pantalla.

El sanguinario y temible muñeco Chucky, ahora dotado con inteligencia artificial, regresa en una película que, bajo las órdenes del realizador noruego Lars Klevberg (‘Polaroid’, 2019), presenta en su elenco a Aubrey Plaza, Gabriel Bateman y Brian Tyree Henry.

La nueva versión de ‘Aladdin’ completó el podio con 12,2 millones de dólares que se incorporan a un botín acumulado en todo el mundo que asciende a 810 millones.

Mena Massoud, en la piel del famoso ladrón y aventurero de Agrabah, es el protagonista de este remake dirigido por Guy Ritchie (‘Snatch’, 2000; ‘Sherlock Holmes’, 2009) y en el que Will Smith interpreta al irreverente Genio y Naomi Scott se encarga de la princesa Jasmine.

Por su parte, ‘Men in Black International’, que relanza la saga de comedia y ciencia-ficción ahora con Chris Hemsworth y Tessa Thompson como protagonistas, ingresó 10,7 millones de dólares.

Esta cinta relata una nueva lucha para librar al planeta de las amenazas extraterrestres con la dificultad de que, en esta ocasión, los alienígenas han conseguido infiltrar a uno de sus miembros entre las filas de "los hombres de negro".

Por último, la película de animación ‘The Secret Life of Pets 2’ se embolsó 10,3 millones de dólares.

Secuela de ‘The Secret Life of Pets’ (2016), esta nueva película vuelve a relatar las aventuras y desventuras de un grupo de animales de Nueva York cuando sus dueños salen por la puerta y, en su versión original, cuenta con las voces de Kevin Hart, Harrison Ford, Tiffany Haddish y Eric Stonestreet.