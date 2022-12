Trabajadores de ‘House of Cards’ se unen a denuncias por acoso sexual contra Kevin Spacey

Parte del equipo de producción de la serie dijo que el actor tenía una conducta “predadora” en el set.

El sitio web de CNN indicó que la producción del aclamado show de Netflix ‘House of Cards’ calificó de "tóxico" el ambiente en el set por un patrón de acoso sexual de Spacey.

Ocho empleados del programa dijeron bajo reserva que el dos veces ganador del Óscar tenía una conducta "predadora", que incluía contacto no consensuado y comentarios crudos, dirigidos generalmente hacia muchachos jóvenes.

Un ex asistente de producción dijo que intentó violarlo durante la filmación de una de las primeras temporadas.

Netflix y la productora del programa suspendieron esta semana la producción de su sexta y última temporada, prevista para 2018, para "revisar la situación actual y abordar cualquier preocupación" en el set.

Spacey se encuentra en el ojo del huracán desde que el actor Anthony Rapp, de 46 años, lo acusó de intentar agredirlo sexualmente cuando apenas tenía 14 años.

Le siguieron otras del director Tony Montana, del comediante mexicano Roberto Cavazos y de un exempleado del teatro londinense Old Vic.

Un portavoz del ganador de dos Óscar dijo a medios de prensa que el actor actualmente buscaba tratamiento.

