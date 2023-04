¿Traición en el Desafío The Box? Alianza entre Beta y Alpha desató discusión entre participantes

En la emisión de este jueves, 27 de abril de 2023, del programa de Caracol Televisión el Desafío The Box 2023 se suscitó una leve discusión entre La Flaca, integrante del equipo Gamma, y Kate, miembro de Beta.

Tras la competición en la que los atletas debían derribar las piezas que llevaban sus rivales en las manos, el equipo Beta implementó alianzas con Alpha y Gamma.

En un inicio, el equipo azul buscaba que el equipo naranja perdiera, sin embargo, cuando el equipo morado comenzó a ganar puntos, cambió su estrategia y decidieron aliarse con este.

Andrea Serna, presentadora del programa, preguntó al respecto, a lo que La Flaca respondió: “Sí, claro, obviamente. Es más, pues yo te lo voy a decir, nosotros dos (Gamma y Beta) hicimos alianza para evitar que Alpha ganara".

En ese momento, Kate interrumpió y explicó la situación.

"Perdón, qué pena que interrumpa. Cuando Alpha ya llevaba varios puntos, porque inicialmente éramos Alpha y Beta enfrentando a Gamma, ya cuando Alpha se adelanta en los puntos obviamente cambiamos la estrategia y queríamos también que fuera más nivelado y pues la intención de todos es ganar, ¿cierto? Entonces, ya en ese caso se habló con Gamma de que no queríamos dejar ganar a Alpha así tan fácil", dijo.

Posteriormente, La Flaca mencionó que los tratos se hicieron a través de miradas con jugadores como Ricky. No obstante, este explicó que no fue así.

"No hicimos caras, pero en el momento yo no le dije nada al equipo. O sea, en realidad no cogí esa alianza. Tomé el acuerdo con Alpha", señaló.

Asimismo, durante la emisión del Desafío The Box fue tendencia el momento de la subasta de alimentos, en el que Cifuentes de Alpha quiso ofertar para regalar una gran bandeja que contenía comida rápida a Mai de Gamma, equipo que actualmente reside en Playa Baja, donde no cuentan con alimentación.

Pese a sus buenas intenciones, los jugadores Bayron y Juli de Beta ofertaron una mayor cantidad, por lo que Cifuentes se retiró de la subasta, dejando a su compañera sin la posibilidad de obtener la bandeja.