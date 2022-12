Transformers acaparó las nominaciones a “lo peor del cine”

El filme, protagonizado por Mark Wahlberg y los robots mutantes, fue nominado a peor película, peor continuación, peor guión y peor combo en pantalla. "Transformers: Age of Extinction" también le mereció una candidatura a Michael Bay como peor director, a Nicola Peltz como peor actriz de reparto y a Kelsey Grammer como peor actor de reparto. Grammer también fue reconocido por sus papeles secundarios en "The Expendables 3", `'Legends of Oz" y "Think Like a Man Too".

Las demás nominadas a peor película fueron "Kirk Cameron's Saving Christmas", `'Left Behind", `'The Legend of Hercules" y "Teenage Mutant Ninja Turtles". La comedia "Saving Christmas" y la cinta de acción de Kellan Lutz "Legend of Hercules" obtuvieron seis nominaciones cada una, en categorías como peor director, combo en pantalla y actor, para Cameron y Lutz.

Los candidatos a los premios Razzie, creados en 1980 como una burla a la temporada de premios de Hollywood, fueron anunciados como antesala a las nominaciones al Oscar, que son el jueves. Los ganadores de la 35a entrega anual de los Razzie se darán a conocer el 21 de febrero, en la víspera de los Premios de la Academia. Aunque mucho menos suntuosa que otras galas de premios, galardonadas previas que incluyen a Halle Berry y Sandra Bullock se han presentado en persona a recibir sus premios.