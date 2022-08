Tras 9 meses de relación, Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron

Kim Kardashian y Pete Davidson habrían terminado su relación el pasado 5 de agosto de 2022, según informó la revista People .

Según el medio, una fuente cercana a la pareja confirmó la ruptura y aseguró que esta se debió a un ajustado horario que les complicaba encontrarse.

Publicidad

"Parte de la razón por la que se separaron fue por sus apretadas agendas, ambos viajan todo el tiempo y fue difícil", aseguró la fuente.

De igual manera, la revista People dijo que intentó comunicarse con los agentes de la pareja, pero la solicitud fue rechazada.

Kim Kardashian y Pete Davidson se conocieron durante un sketch para el programa Saturday Night Live. Allí, ambos tuvieron que besarse, lo que ocasionó que la estrella de Keeping Up With The Kardashians sintiera curiosidad por el comediante.

Tras contactarse con él, ambos comenzaron a salir a finales del 2021 e hicieron su aparición especial como pareja en la Met Gala 2022.