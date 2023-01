Tras la ola de críticas en la que participó hasta Bad Bunny, Don Omar negó ser homofóbico

El cantante publicó en sus redes sociales una foto con un comentario que fue percibido como discriminatorio, comentario que el otro artista replicó.



Lunch break! Alguno de ustedes come 🦆? Yo no 👎🏾 #dígalenoalacarnedepato #esdura pic.twitter.com/qLskLh1V0q — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) January 22, 2019

“Lunch break! Alguno de ustedes come pato? Yo no #dígalenoalacarnedepato #esdura”

El comentario está fuera de nuestro contexto y por esa razón podría pasar desapercibido. Sin embargo, la comunidad puertorriqueña no tardó en replicar, pues en ese país la palabra ‘pato’ es usada como insulto para los homosexuales.

“Prejuicioso e ignorante” fueron las palabras más comunes en las respuestas de sus seguidores.

Incluso otro de los grandes exponentes del género urbano se manifestó:



homofobia a estas alturas? que vergüenza loco — 👁 (@sanbenito) January 23, 2019

Ante la desaprobación, Don Omar decidió hacer un video respuesta de 9 minutos en su cuenta de Facebook titulado: “Hablemos de Homofobia, realidades, oportunistas y percepción” que ya cuenta con más de 9.000 reproducciones.

En este video el reguetonero explica todas las situaciones en su vida que lo han llevado a respetar a la comunidad LGBTI, además hizo comentarios contundentes sobre la muerte de Kevin Fret, artista del género trap abiertamente gay que fue asesinado.