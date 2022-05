Tras perder sus perfiles en Instagram, Yina Calderón se traslada a Twitter: "Ya no hay arreglo"

Yina Calderón comentó a sus seguidores que está sufriendo por quinta vez el cierre de su cuenta de Instagram. La influenciadora compartió un video donde reconoce lo mucho que este hecho le ha afectado, tanto así que recayó en el alcohol.

"La verdad sí estamos tomando, estamos tomando. ¿Desde cuándo, desde ayer? Desde anoche, me fui para un bar en Bogotá, porque me dio superduro el cierre de la cuenta, pero yo no soy una mujer chillona, chillar jamás, prefiero que me vean sayayín", comentó la joven.

Publicidad

Recientemente, Yina Calderón reapareció en redes sociales, esta vez para anunciar que debido a los problemas que ha tenido con Instagram se trasladó a Twitter.

“Señora y señores, nos damos por vencidas con Instagram. Aquí no fue, vamos a cambiar, vamos a ser otras personas, pero en Twitter (…) Yo ya soy como soy, ya no puedo subir nada. Yo siento que Twitter es una plataforma que me va a permitir ser lo que yo soy, yo soy así, ya no hay arreglo”, dijo la empresaria de fajas.