Tras ruptura con Yeferson Cossio, Jenn Muriel revela si sigue soltera o si ya hay alguien más

A través de sus historias de Instagram, Jenn Muriel, expareja de Yeferson Cossio , respondió a sus seguidores si aún se encuentra soltera, pues varios usuarios no han parado de preguntarle por su situación sentimental.



"¿Soltera o con arrocito en bajo?", fue el interrogante que le hizo un seguidor a Jenn Muriel, para lo cual respondió: "No sé qué es eso ¿Cómo se llama eso que no le gusta nada? (...) Ahorita no, todavía no quiero nada, quiero estar solita".

Además, la creadora de contenido aprovechó para enviar un contundente mensaje a quienes la critican. "Es muy fácil hablar desde afuera, suponer sin vivirlo. Cada quien juzga desde lo que se ve a través de una pantalla, como si la vida se tratara al 100% de redes y, a veces, no es ni el 5% de lo que ven. Por lo menos desde mis zapatos me muestro tal y como soy, ni más ni menos; sin embargo, ustedes no se alcanzan a percatar de todo, porque no soy de salir a contar mis problemas por estos medios", escribió.

Asimismo, Jenn Muriel hizo énfasis en que "si estoy pasando por un momento difícil, lo asumo y si lo tengo que llorar, lo lloro, pero siempre trataré de tener la mejor actitud en redes y lo que quiera hacer como cualquier trabajo o en cualquier ámbito de la vida toca limpiarse, sacudirse y seguir adelante o ¿no? Como dicen por ahí, arriba hay un Dios viendo el panorama, ese del que tanto predicen y al final del día solo se llenan la boca hablando sandeces para dañar al otro por simple gusto, ni al caso".



Por último, la influencer paisa dejó pensando a más de uno con la siguiente reflexión: "No importa cómo te paguen, siguen entregando lo mejor de ti al mundo".

Jenn Muriel recibió comentarios como "Ella es realmente una mujer muy sabía y madura... Y lo que dice es verdad, nos dejamos llevar por lo que vemos" y "Así es, mamita, nadie sabe cómo son las cosas por las que uno pasa".