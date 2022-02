Tras su ruptura con Nodal, Lyn May aconseja a Belinda sacarle dinero a los hombres

Para nadie es un secreto que Christian Nodal y Belinda ya no están juntos . La cantante mexicana se pronunció hace algunos días en redes sociales y aseguró que estaba dolida.

“Estos días han sido difíciles, ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, dijo la artista a sus fanáticos.

La actriz mexicana Lyn May decidió ponerse del lado de Belinda y quiso aprovechar la oportunidad para darle un consejo.

“Ella es muy guapa, no necesita hacer esas cosas, pero si puede sacarles el dinero que se los saque porque el dinero es muy importante en la vida. No es mala, es inteligente, yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala, es inteligente”, opinó.

May dijo durante una entrevista en el programa ‘De primera mano’ que quedarse sin dinero tras una ruptura no podía ser una opción.

“El amor se acaba, tú duras enamorada un año o dos años, cuando mucho, y eso cuando mucho tres, y se va, te deja dos hijos y se va, y si tienes lana (dinero) pues no sufres, pero si no tienes, con qué vas a mantener a los hijos”, añadió.

