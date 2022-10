Influencer JuanDa regresa a las redes tras varios meses de ausencia: contó que intentó sucidarse

El creador de contenido bogotano JuanDa, quien se ha ganado el corazón de sus seguidores por hacer videos chistosos, anunció su regreso a las redes sociales tras estar varios meses inactivo.



En unas serie de fotografías en su Instagram avisó sobre su retorno, esperado por sus más de 4 millones de seguidores.

Precisamente en una de las imágenes, JuanDa había anunció que haría un live para dar algunas declaraciones y, aunque inicialmente las cosas no le salieron bien, luego se conectó para revelar algunos detalles de su vida personal.

“Meses planeando esto y se caen los vivos Instagram, no me joda. Me quedé hablando solo como 15 minutos. Estoy viendo cómo solucionar”, publicó el creador de contenido en una historia de Instagram.



Al superar los líos ténicos, JuanDa les contó a sus seguidores, en medio de lágrimas, que había pasado por meses difíciles en los que hasta había intentado quitarse la vida.

Mucho se especuló sobre su ausencia en las redes y una de sus amigas, la también influencer Sofía Castro, explicó que se estaba “está tomando un tiempo para él”.



Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:

Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas