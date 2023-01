Tras vender dulces y tinto en la calle, Benedicta Córdoba vuelve a las pasarelas

La reconocida modelo colombiana que eclipsó a más de un diseñador y fotógrafo en 1999 resurge después de ir a la cárcel y pasar múltiples necesidades.

Benedicta Córdoba era comparada con Naomi Campbell y Tyra Banks. Sus 1,82 metros de estatura, su color de piel, su porte y su elegancia, le dieron un lugar en las pasarelas nacionales e internacionales.

Sin embargo, fue acusada por tentativa de homicidio y, tras pasar 14 meses en prisión, fue declarada inocente.

A partir de ese momento la carrera de Benedicta se vio truncada y aunque volvió a las pasarelas su vida no volvió a ser como antes.

Después de 13 años alejada de los medios y sin saberse nada de ella, el programa La Red la encontró y habló con ella.

Durante la entrevista, Benedicta contó que es madre de un niño de 4 años y vive del rebusque, del día a día, vendiendo dulces, tintos y hasta limpiando casas.

Aunque sabe que su trabajo no es deshonra, dijo que sueña con retomar su carrera.

Lo que no imaginó es que gracias a la entrevista del programa del Canal Caracol, la exmodelo se reencontró con su exmánager, Jorge Figueroa.

El hombre que la representó y catapultó su carrera en los 90’s la incluyó en el desfile de clausura de su escuela de modelaje y cumplió con el gran anhelo de Benedicta: volver a las pasarelas.

Ahora tanto Benedicta como Jorge esperan conseguir nuevos contratos y ofertas para que la chocoana resurja en lo que mejor sabe hacer: modelar.



#YoSinTi

Benedicta Córdoba, la modelo paisa que encontramos en el centro de Medellín vendiendo dulces y tintos, después de su aparición en La Red, fue contactada por su profesor de pasarela Jorge Figueroa y se comprometió a ayudarla y la incluyó en un desfile el pasado jueves pic.twitter.com/Rca75JKb5U — La Red Caracol (@LaRedCaracol) December 8, 2019

Fotografías tomadas de La Red.