Traslado intempestivo: José José viajó a Miami para continuar con proceso médico

El cantante hace frente a un cáncer de páncreas desde hace meses. En las últimas horas se especuló que había sido internado, pero esto no ha sido confirmado.

En marzo pasado el intérprete de ‘Lo pasado pasado’ anunció que tenía un tumor cancerígeno en el páncreas. Posteriormente, en noviembre fue sometido a una cirugía.

Desde ese momento se ha sometido a un proceso médico y oncológico, el cual se llevó a cabo en la ciudad de México.

Hoy, varios medios internacionales informaron que el artista había sido trasladado “de urgencia” al Jackson Memorial de Miami. Sin embargo, este centro médico no confirmó la noticia.

Telemundo, canal aliado de Noticias Caracol, habló con Sara Salazar, esposa del príncipe de la canción. Ella confirmó que él se encuentra en esta ciudad y que su familia está feliz de compartir tiempo con él.

Posteriormente, la asistente de José José aclaró a la prensa que su partida a Estados Unidos fue una decisión del cantante con su hija Sara. “Abandonó el hospital en la ciudad de México tras haberse recuperado y a pesar de que no ha ganado peso su cuerpo ya asimila los nutrientes”, dijo Laura Núñez.

Y agregó que “es mentira que haya empeorado en su salud”.

