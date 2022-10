Tremendo regalo de cumpleaños que Andrea Valdiri le dio a cuidadora de sus hijas

Andrea Valdiri sorprendió de forma inefable a una de las personas que trabaja con ella y que estaba de cumpleaños. La influenciadora barranquillera le regaló nada más ni nada menos que un carro.

“Porque no alcanzan los regalos materiales para agradecer a cada uno de los que trabajan alrededor mío, a ti, Kelly, que por más de 7 años has tenido mucha paciencia y amor por lo que haces, has cuidado de mis hijas, mis mayores tesoros”, escribió Andrea Valdiri en un mensaje dedicado a la cumpleañera.

Andrea Valdiri organizó una actividad en la que a Kelly le vendaron los ojos y luego la sacaron de la casa para finalmente encontrarse con el impresionante regalo de cumpleaños.

“Reconozco que soy lo que soy por estas personas que se han mantenido leales, no a mí, sino a su esencia… Un buen jefe no es el que pague mejor, es el que sabe que su equipo es su mayor valor. El que entre a esta familia sabrá lo especial que es y siempre le agradeceré todo lo que me han soportado”, anotó.

Kelly rompió en llanto al ver su carro nuevo y de inmediato se fundió en un fuerte abrazo con Andrea Valdiri, quien fue objeto de admiración en las redes sociales por su gratitud con quienes la rodean.

